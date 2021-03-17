Прокуратура потребовала снести баню, построенную на крыше многоэтажки в Кемерове

КЕМЕРОВО, 17 марта. /ТАСС/. Прокуратура потребовала снести незаконно построенную на крыше многоэтажки баню в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

Информация о бане на крыше в Кемерове была опубликована в начале февраля рядом местных СМИ, что и стало поводом для начала проверки прокуратурой.

"В ходе осмотра установлено, что на террасе расположена кабина с инфракрасным излучением, используемая как сауна, которая оснащена дополнительным электрическим подключением. Проверкой установлены нарушения требований пожарной безопасности и жилищного законодательства. Так, в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" и иными нормативными актами в жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать бани и сауны, кроме индивидуальных саун в квартирах", - сообщили в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, квартира владельцев незаконной постройки располагается сразу на нескольких этажах многоквартирного дома и имеет террасу, выход на которую осуществляется из квартиры. На террасе и расположена сауна. Также прокуратурой выявлены нарушения жилищного законодательства: собственниками самовольно без соответствующего разрешения осуществлено переоборудование электрических сетей, прокладка дополнительного силового оборудования с заведением в возведенную пристройку. В связи с этим прокурор района возбудил в отношении собственника жилого помещения два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ (самовольное переустройство или перепланировка помещения в многоквартирном доме) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Представление о нарушении жилищного законодательства также вынесено управляющей компании дома.

"Для устранения выявленных нарушений прокурор района направил в суд исковое заявление и потребовал обязать собственников помещения устранить нарушения путем демонтажа возведенной конструкции", - добавили в пресс-службе.