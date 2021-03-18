В Ачинске без теплоснабжения остались более 35 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Теплоснабжение отключено в микрорайонах Ачинска в Красноярском крае, где проживают более 35 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении администрации Ачинска.

"Под отключение частично попали: микрорайоны 3,4,5, ЮВР и квартал 7Б. В зону... попали более 35 тыс. человек, 30 социально значимых объектов, включая 15 детских садов, девять школ и шесть учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении

Причиной отключения стал прорыв трубопровода в районе улицы Калинина. В настоящий момент там ведутся аварийно-ремонтные работы.

В настоящий момент, по данным Гидрометцентра, в Ачинске минус 11 градусов. В течение дня температура повысится до минус 3 градусов.

Ачинск - город на западе Красноярского края. В нем проживает порядка 100 тыс. человек.