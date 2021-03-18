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Пандемия COVID-19

Первые международные авиарейсы из Иркутска после пандемии запустят в Турцию с 23 марта

Перелеты начнет авиакомпания Royal Flight

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Перелеты из Иркутска в Турцию стартуют 23 марта, это будет первый заграничный рейс после более чем годового перерыва из-за пандемии коронавируса. Его выполнит авиакомпания Royal Flight, сообщается в четверг на сайте иркутского аэропорта.

"Чартерная программа полетов в Турцию (Анталью) стартует в АО "Международный Аэропорт Иркутск" 23 марта. Это будет первый заграничный рейс в популярном курортном направлении после более чем годового перерыва из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

По информации аэропорта, авиакомпания Royal Flight 23 марта выполнит чартерный рейс по маршруту Иркутск - Анталья на Boeing 757-200, рассчитанном на 235 посадочных мест. Обратный рейс запланирован на 2 апреля. Также в апреле Royal Flight выполнит еще пять рейсов по направлению Иркутск - Анталья и в обратном направлении.

Регулярные полеты в Анталью с 26 апреля также начнет авиакомпания AZUR Air. Перевозить пассажиров будут на Boeing 767 по понедельникам и четвергам. С 28 апреля полеты в Турцию открывает также Nordwind Airlines на Boeing 777-200.

Россия c 8 февраля сняла ограничение на международное авиасообщение из Иркутска, прерванное в прошлом году из-за пандемии.

Теги
ТурцияРоссияИркутская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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