Все пострадавшие от паводка 2019 года в Приангарье получат жилье до конца года

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Вопрос предоставления жилья жителям Иркутской области, пострадавшим от разрушительного паводка 2019 года, будет решен до конца 2021 года, заявил в четверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Сложности есть, есть перенос сроков. Но я уверяю, что в течение этого года вопрос предоставления жилья будет закрыт. Сроки сдачи некоторых объектов переносятся по сезонным причинам", - сказал он в своем послании о положении дел в регионе.

Кобзев отметил, что из 266 объектов, предусмотренных программой восстановления, по 141 (53% от плана) работы завершены, еще по 39 объектам - осуществляются строительно-монтажные работы, а по 86 - ведутся проектные работы или изыскиваются источники финансирования для строительства.

По итогам 2020 года введено в эксплуатацию 126 жилых домов. "Достаточно активно на пострадавших территориях формируется социальная инфраструктура, строятся дороги, новые школы, детские сады, медицинские учреждения спортивные объекты и учреждения культуры", - добавил губернатор.

Сильнейшие паводки Иркутская область пережила летом 2019 года, когда реки вышли из берегов из-за продолжительных дождей. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.