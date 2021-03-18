Территориальный ФОМС Новосибирской области получит 1,4 млрд руб. для медорганизаций

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на дополнительное финансирование медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболеваний. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

"Принято решение направить 1,4 млрд рублей бюджету территориального Фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования", - рассказал Жуков.

Решении было принято на комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. В начале февраля комиссия также приняла решение о выделении фонду почти 1,5 млрд руб. на борьбу с пандемией коронавируса.

Бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2021 год принят с объемом доходов в размере почти 44 млрд рублей, из которых 42,6 млрд рублей - за счет межбюджетных трансфертов из федерального Фонда обязательного медицинского страхования.