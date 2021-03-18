Омская прокуратура оспорит в суде тариф на обращение с ТКО на 2021 год

ОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Прокуратура Омской области подала в суд иск к региональной энергетической комиссии (РЭК) об отмене приказа, который устанавливает тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в 2021 году, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры. Согласно приказу, стоимость услуги во втором полугодии текущего года должна вырасти на 82,2% - до 8 749 рублей за тонну мусора.

"Прокуратурой области в Омский областной суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным приказа РЭК Омской области об установлении тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2021 год", - сообщила пресс-служба.

В 2019 году на прямой линии с президентом России житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2%, он составил 88,88 рубля с человека, проживающего в Омске, и 92,37 и 81,16 руб. - для жителей сельских районов, проживающих соответственно в многоквартирных и индивидуальных домах.

В сообщении уточняется, что проверка прокуратуры не подтвердила экономическую обоснованность расходов, понесенных региональным оператором по обращению с ТКО компанией "Магнит" и компанией "Экос" при перевозке мусора в 2019 году. Территориальная схема обращения с ТКО предусматривала вывоз мусора из всех поселений региона, включая труднодоступные, соответствующие расходы были заложены в тариф. Однако по факту ряд населенных пунктов не был обеспечен этой услугой.

Также проверка выявила в территориальной схеме несуществующие источники образования ТКО, которые учитывались при формировании тарифа. "О неисполнении ООО "Магнит" и ЗАО "ЭКОС" в полном объеме территориальной схемы прокуратурой области в декабре 2020 г. информировалась РЭК Омской области. Однако органом тарифного регулирования указанные факты оставлены без внимания", - сообщила пресс-служба. В прокуратуре ТАСС уточнили, что выявленные проверкой факты повлияли и на размер тарифа, установленный на 2021 год, так как при его формировании учитывались данные за 2019 год.

ТАСС запросил комментарий РЭК. Ранее в комиссии ТАСС сообщили, что рост тарифа на обращение с ТКО почти в два раза не повлечет соответствующий рост стоимости вывоза мусора для населения, которая в настоящий момент составляет от 95,37 до 121,78 руб. с человека. Разница между льготным и экономически обоснованным тарифом будет компенсирована из областного бюджета.