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Иркутский госуниверситет и En+ будут развивать экологический мониторинг на Байкале

Предполагается открытие в университете специализированной лаборатории или кафедры, занимающейся научно-прикладными исследованиями озера

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Иркутский государственный университет (ИГУ) и холдинг En+ Group подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое предполагает, в частности, развитие экологического мониторинга и мониторинг рекультивации территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщила в четверг пресс-служба вуза.

"Сегодня En+ Group и Иркутский государственный университет подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по реализации научной и образовательной составляющей проекта Международного центра водных ресурсов в городе Байкальск. <…> Совместная деятельность En+ Group и ИГУ будет направлена на развитие системы экологического мониторинга в районе Байкальска: долговременный мониторинг экологической ситуации в ходе рекультивации БЦБК и реализации проекта Международного центра водных ресурсов", - говорится в сообщении.

Возможными направлениями сотрудничества стороны также определили проведение комплексных работ в области оценки загрязненности воды озера Байкал и смежных водных бассейнов по разным направлениям, подготовку и повышение квалификации специалистов в области экологических исследований Байкала. При создании центра водных ресурсов предполагается открытие специализированной лаборатории или кафедры ИГУ, занимающейся научно-прикладными исследованиями озера Байкал.

Как сообщал ТАСС, госкорпорация ВЭБ.РФ и En+ Group намерены создать Международный центр водных ресурсов на площадке БЦБК. Предполагается, что он станет драйвером социально-экономического развития города Байкальска, позволит создать новые рабочие места, а также внедрить современные технологии, увеличив доходы бюджета.

Сроки реализации проекта зависят от его финальной конфигурации, результатов предпроектных работ и итогового плана комплексного развития Байкальска, однако концепция проекта уже содержит несколько основных составляющих. В частности, международный центр водных ресурсов может стать базой научных исследований на Байкале. В составе центра возможно создание интерактивного музея, посвященного воде Байкала, эко-отеля, который будет придерживаться принципов бережного отношения к природе. Возможно организовать инфраструктуру по розливу воды, по переработке пластиковых отходов и изготовлению продукции из них.

О БЦБК

БЦБК был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн т твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. До 2024 года ликвидировать отходы должен Федеральный экологический оператор. БЦБК находится в стадии банкротства. Его основным кредитором является ВЭБ.РФ. В настоящее время госкорпорация разрабатывает мастер-план комплексного развития Байкальска.

Компания En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Является одним из крупнейших производителей в Иркутской области.

ИГУ является одним из ведущих российских университетов в вопросах изучения Байкала. В университете работают специалисты, которые исследуют экосистему озера, осуществляют мониторинг его состояния, при университете действует кафедра водных ресурсов ЮНЕСКО.

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