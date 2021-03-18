В Красноярске избрали меру пресечения директору компании по делу об отравлении школьников

ТАСС, 18 марта. Суд избрал запрет определенных действий в отношении директора компании "Респект" Елены Безруких, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, обвиняемой по делу о массовом отравлении школьников в Красноярске. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении СК по Красноярскому краю.

"Директору ООО "Респект" судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказали в ведомстве.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 115 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.

Ранее в рамках возбужденного уголовного дела было предъявлено обвинение председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Аленушка". По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.