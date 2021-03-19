В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

БАРНАУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, отменяющие режим самоизоляции для жителей старше 65 лет с 21 марта, а также снимающие запрет на развлекательные мероприятия. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале правительства региона.

"Губернатор внес изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Также полностью сняты временные ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23:00 до 06:00.

"В адрес правительства края многократно обращались руководители различных учреждений, в том числе культуры, образования, где работает много граждан старше 65 лет, с просьбами разрешить данным специалистам выйти на работу. Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений, с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение. В предыдущей редакции указа ограничения для этих категорий граждан были продлены до 20 марта. С 1 апреля текущего года Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте старше 65 лет или страдающим хроническими заболеваниями", - подчеркивается в пресс-релизе. Изменения вступают в силу 21 марта.

В Алтайском крае за весь период пандемии коронавирус подтвержден у 45 743 человек. Выздоровели 40 869 человек. Умерли 1 685. В инфекционных госпиталях с подтвержденной инфекцией находятся 1 335 человек.