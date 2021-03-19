В Новосибирской области увеличили производство особо востребованных населением лекарств

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Производство особо востребованных населением лекарств в Новосибирской области, где в прошлом году наблюдался дефицит препаратов в аптеках, в том числе действующих против коронавируса, увеличено в семь-восемь раз. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя территориального органа Росздравнадзора Елену Хрусталеву.

"В настоящий момент поступают единичные обращения граждан по достаточно эксклюзивным лекарственным препаратам, мазям, которые могут быть в наличии не во всех аптеках. По словам [Хрусталевой], производство лекарственных препаратов, особо востребованных гражданами, было увеличено в семь-восемь раз. Объемы поставок также стали достаточно большими, производители подстроились под ситуацию", - говорится в сообщении.

Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, министерство совместно с Росздравнадзором, собственниками аптечных сетей и дистрибьюторами регулярно мониторит наличие лекарств в аптеках, в том числе профилактических, которые действуют против коронавирусной инфекции. Сейчас дефицита препаратов нет.

В ноябре 2020 года местные СМИ сообщали о нехватке антибиотиков в муниципальных и частных аптеках Новосибирска. В частности, в дефиците у аптек оставались азитромицин и левофлоксацин в связи с повышенным спросом на них в условиях пандемии и сезонного роста заболеваемости ОРВИ. В феврале в области наблюдался дефицит ампульной формы дексаметазона, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.