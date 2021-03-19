В Барнауле в 2021 году планируют открыть пять новых детсадов

БАРНАУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Пять новых детских садов введут в эксплуатацию в 2021 году в Барнауле. Это позволит решить проблему стопроцентного охвата дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет, сообщил в пятницу во время ежегодного отчета перед депутатами глава города Вячеслав Франк.

"В прошлом году удалось сохранить стопроцентный показатель охвата детей от трех до семи лет дошкольным образованием. Завершено строительство пяти детских садов. В них более чем 1,2 тыс. мест, из которых около 30% - это места для детей до трех лет. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию пять детских садов. Эти меры позволят решить проблему стопроцентного охвата дошкольным образованием детей до трех лет", - сказал Франк.

Также он заявил о необходимости строительства новых и реконструкции существующих школ.

"Ежегодно мы прирастаем тремя тысячами учеников. Заполняемость школ составляет 120%. В краевую адресную инвестиционную программу 2021 года на условиях софинансирования включена разработка проектно-сметных документаций семи школ, рассчитанных на 4 тыс. 875 мест", - подчеркнул Франк.

Ранее во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Алтайский край губернатор региона Виктор Томенко попросил содействия федеральных властей во включении в программу государственно-частного партнерства проектов строительства двух школ в Барнауле почти на 1,7 тыс. мест.