Прокуратура обязала мэрию Омска закрыть доступ черным копателям к закрытой свалке

ОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Омская прокуратура потребовала у мэрии обеспечить охрану закрытой свалки площадью 10 га в Советском округе Омска, где черные копатели стали извлекать металл с применением тяжелой техники, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Омская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала принять меры к ограничению доступа к месту размещения твердых бытовых отходов в Советском административном округе г. Омска <…>. По фактам выявленных нарушений омским межрайонным природоохранным прокурором в адрес мэра города Омска внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства", - сообщила пресс-служба.

Ранее о необходимости рекультивации этого полигона заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, там захоронено более полумиллиона тонн мусора, есть очаги горения, которые отравляют воздух. Начало работ по ликвидации свалки запланировано на 2022 год по нацпроекту "Экология"

В ходе проверки прокуратура установила отдельные факты несанкционированного размещения отходов на полигоне, который по решению суда был закрыт еще в 2014 году. "При этом охрана территории свалки надлежащим образом также не осуществляется, что позволяет неустановленным лицам производить работы по извлечению металлов, в том числе с использованием автотехники", - подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура отметила, что мэрия Омска не принимает мер по предотвращению несанкционированного доступа на свалку и не организовывает мероприятия по охране окружающей среды в границах города. ТАСС запросил комментарий пресс-службы департамента городского хозяйства городской администрации.