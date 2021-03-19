Предложения по ремонту Института ядерной физики в Новосибирске представят до 30 апреля

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Министерство финансов и Министерство науки и высшего образования РФ должны представить в правительство в апреле предложения по финансированию ремонта в зданиях Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН в Новосибирске и возведения новых корпусов Новосибирского государственного университета (НГУ). Как сообщила пресс-служба кабмина РФ, соответствующие поручения премьер-министр России Михаил Мишустин дал по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область.

5 марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил ИЯФ и поручил выделить на ремонт института 200 млн рублей. "Часть поручений касаются развития инфраструктуры Института ядерной физики имени Г. И. Будкера. <...> Минобрнауки и Минфину поручено представить соответствующие предложения до 30 апреля", - сообщили в пресс-службе.

К этому же сроку Минобрнауки РФ, Минфину и Минэкономразвития поручено проработать предложения по финансированию, которое пойдет на обновление опытной и экспериментальной производственной базы института. Дополнительные деньги выделят на исследования в области бор-нейтронозахватной терапии рака, которые пройдут на базе этого института. Минфину и Минобрнауки поручено при формировании бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы предусмотреть на эти цели около 600 млн рублей.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе кабмина, отдельный блок поручений касается финансирования строительства кампуса НГУ. "Речь в том числе идет о возведении новых корпусов для специализированного учебно-научного центра при университете (бывшей физико-математической школы НГУ). Минобрнауки и Минфин должны представить в правительство свои предложения по обеспечению финансирования до 15 апреля", - говорится в сообщении.

В прошлом году наблюдательный совет вуза утвердил стратегию развития НГУ до 2030 года. Как было указано в материалах к визиту Мишустина, для ее реализации необходимо построить новые помещения для обучения, досуга, проживания студентов, поскольку, по оценке экспертов, 62% общежитий устарели и нуждаются в ремонте. Первоочередной задачей стала программа развития университетского кампуса. Сейчас завершена разработка соответствующего комплексного мастер-плана.