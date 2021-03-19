Суд в Красноярске признал законным продление ареста бизнесмену Быкову

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Красноярский краевой суд признал законным продление ареста бизнесмену Анатолию Быкову по делу об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Сегодня Красноярским краевым судом с учетом позиции прокурора признано законным постановление Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 30 сентября 2020 года о продлении в отношении обвиняемого срока содержания под стражей до семи месяцев, то есть до 6 декабря 2020 года", - сообщил собеседник агентства.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийства Войтенко и Наумова в 1994 году. 22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан и арестован по подозрению в организации убийства в 2005 году. В феврале 2021 года по кассационному представлению прокуратуры решение краевого суда о домашнем аресте было отменено. В настоящий момент Быков продолжает находится под стражей по другому уголовному делу.

Бизнесмена подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.