В Иркутской области за восемь лет удалось вдвое снизить заболеваемость туберкулезом

ИРКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в Иркутской области, которая является одним из неблагополучных в этом плане регионов России, за последние восемь лет удалось снизить вдвое - с 128 до 60,8 случаев на 100 тыс. населения. Об этом в пятницу сообщил журналистам главный врач Иркутской областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев.

"Мы подошли к балансу между благоприятной и неблагоприятной ситуацией. [Грань между ними] - это около 50 [случаев] на 100 тыс. населения. У нас сейчас - 60,8. Если учесть, что семь-восемь лет назад у нас было 128 [заболевших на 100 тыс. населения], а это практически развитая эпидемия туберкулеза, то произошло очень серьезное достижение", - сказал Кощеев.

Он пояснил, что на ситуацию повлиял комплекс факторов. Во-первых, изменились подходы к выявлению заболевания - стало больше проводиться профилактических осмотров, флюорографических обследований. Во-вторых, были усилены ресурсная базы, кадровый состав фтизиатрической службы, приобретены современные приборы для диагностики. В-третьих, по словам Кощеева, удалось изменить поведение населения, которое стало ответственнее относиться к своему здоровью.

При этом в Иркутской области показатель заболеваемости туберкулезом остается выше среднероссийского, который в 2020 году составил 41,2 случая на 100 тыс. населения. Сейчас в регионе на учете состоят 3,31 тыс. больных.