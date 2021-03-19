Туроператора на Алтае оштрафовали за нарушение госграницы туристическими группами

ТАСС, 19 марта. Погрануправление ФСБ по Республике Алтай оштрафовало туроператора ООО "Высотник" за нарушение режима госграницы с Казахстаном при восхождении туристов на пик горы Белуха, суд в апелляции признал решение законным, компания оштрафована на 800 тыс. руб. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.

Гора Белуха находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, через ее массив проходит граница России и Казахстана. Отсутствие механизма законного пересечения границы высокогорной части Белухи препятствует развитию туризма в этой зоне. Маршруты до подножия Белухи расположены в пограничной зоне, поэтому россияне должны иметь при себе паспорт, а иностранцы - разрешение от пограничников, которое нужно получать заблаговременно. При восхождении на гору требуется аналогичное разрешение и для российских граждан.

"Зафиксированы факты нарушения режима государственной границы в районе горы Белухи двумя туристскими группами, следующими от данного туроператора", - говорится в сообщении.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай оштрафовало ООО "Высотник" на 1 млн рублей по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ ("Нарушение режима государственной границы РФ"). Туроператор обжаловал это решение в Арбитражном суде Республики Алтай, в седьмом Арбитражном апелляционном суде Томска. Суд в апелляции оставил решение о штрафе в силе, снизив сумму до 800 тыс. рублей.

Власти предлагают создать на территории обоих государств специальную туристическую зону, доступную для посещения туристами на особых условиях - как с территории России, так и с территории Казахстана. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Алтай заявлял о необходимости решения этой проблемы с министерством иностранных дел и Ростуризмом путем заключения соответствующего соглашения с Казахстаном. По мнению Мишустина, необходимо создание специальной туристической зоны в районе горы Белухи.

Белуха - одно из самых популярных мест среди туристов региона, а также сложнейший маршрут восхождения для альпинистов. На прилегающей к горе территории создан одноименный природный парк. Часть территории парка, массив горы Белухи, является кластерным участком объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Алтай - Золотые горы" и находится под защитой Конвенции об охране всемирного природного и культурного наследия.