Полиция возбудила уголовное дело из-за мошенничества с субсидиями в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции Красноярского края возбудили уголовное дело по из-за мошенничества при получении субсидий на строительство по госпрограмме улучшения жилищных условий молодых семей, сумма ущерба оценивается в 1,3 млн рублей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Сумма ущерба составила около 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 2017 году 33-летний житель села Зыково работал в сфере сельского хозяйства и получил социальную выплату на строительство дома по госпрограмме улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. Через три года мужчина не предоставил подтверждение завершения строительства. При обследовании земельного участка, на котором предполагалось возведение дома, объектов недвижимости и следов строительных работ выявлено не было.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция инкриминируемой ему статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.