В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за убийства шестилетнего ребенка

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за убийства шестилетнего ребенка в поселке Кудряшовский. Об этом в субботу сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"19 марта текущего года в вечернее время в квартире одного из домов в д. п. Кудряшовский обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сообщила она.

По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим погибшего ребенка. По предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. В ходе расследования будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности.