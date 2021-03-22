Новосибирские власти направят аграриям 1,6 млрд рублей для подготовки посевной

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Минсельхоз Новосибирской области, в структуре экспорта которой значительную долю занимает продукция АПК, направит 1,6 млрд рублей на поддержку сельхозпредприятий на период подготовки проведения посевной компании 2021 года. Средства пойдут на возмещение затрат аграриев, сообщил во время оперативного совещания правительства региона в понедельник министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

"В период подготовки проведения посевной запланировано доведение средств государственной поддержки в объеме 1 млрд 650 млн рублей. На текущую дату доведено 540 млн. Доведение средств федерального бюджета по пяти направлениям запланировано на апрель", - сказал он.

Ранее Лещенко сообщал, что стоимость посевной кампании в Новосибирской области в 2021 году вырастет на 33% - до 10 млрд рублей. По словам Лещенко, основная причина роста затрат - изменение стоимости потребляемых материально-технических ресурсов, в том числе химических средств для обработки полей и ГСМ. Общая посевная площадь будет увеличена на 30 тыс. га и составит 2,2 млн га.

Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. Власти Новосибирской области в 2020 году снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн т из-за засухи, которая наблюдалась с начала мая сразу в нескольких районах, однако по итогам уборочной аграриям удалось собрать почти 2,7 млн т, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.