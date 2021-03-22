На Алтае арестовали директора стройфирмы, участвовавшей в модернизации Чуйского тракта

БАРНАУЛ, 22 марта. /ТАСС./ Центральный районный суд Барнаула вынес решение об аресте директора подрядной организации ООО "Энергострой", обвиняемого по делу о мошенничестве с хищением 10 млн рублей, выделенных на модернизацию Чуйского тракта, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый при исполнении государственного контракта, заключенного с управлением дорог "Алтай" в рамках реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России", для устройства искусственного электроосвещения на Чуйском тракте приобретал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству. В последующем на основании исполнительных документов с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ обвиняемый необоснованно получил и похитил свыше 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Директору предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Устанавливаются причастность к преступлению других лиц.

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога протяженностью почти 1 тыс. км, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, на реконструкцию трассы в регионе необходимо около 50 млрд рублей.