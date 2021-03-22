В Кызыле построят школу для детей военнослужащих 55-й мотострелковой бригады

КЫЗЫЛ, 22 марта. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу распорядился построить для детей военнослужащих 55-й бригады в Кызыле школу, в которой будут преподавать учителя Президентского кадетского училища, сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"По распоряжению министра обороны РФ для детей военных 55-й мотострелковой (горной) бригады в Кызыле должна быть в 2022 году построена школа", - сказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что по поручению министра обучать детей военных будет преподавательский состав Президентского кадетского училища, работающего в Кызыле.

Ранее для 55-й бригады был построен детский сад на 200 мест.