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МЧС предупредило жителей Хакасии о возможном подтоплении подворий из-за потепления

В ведомстве рекомендуют вывезти снег со двора, очистить сточные желоба, при необходимости создать или обновить водоотводные каналы и насыпи

ТАСС, 22 марта. Потепление, которое прогнозируется в Хакасии на этой неделе, может привести к активному таянию снегов и подтоплению частных подворий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"Согласно прогнозу синоптиков, на текущей неделе температура воздуха в республике существенно повысится. Оттепель может спровоцировать обильное снеготаяние, и чтобы избежать подтопления частных подворий, специалисты МЧС России настоятельно рекомендуют гражданам принять все меры для защиты своего имущества от талых и склоновых вод", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют жителям частного сектора вывезти снег со двора, очистить от снега и наледи сточные желоба, при необходимости создать или обновить водоотводные каналы и насыпи, чтобы не допустить талые воды к жилому помещению, и поднять продуктовые запасы из подвалов.

При этом в МЧС отмечают, что сейчас в республике гидрологическая обстановка спокойная, но потепление может привести к подтоплению приусадебных участков и переливам воды через автодороги.

Теги
РоссияХакасия
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