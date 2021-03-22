Эксперт: оценку проблем Байкала необходимо начать с территориального планирования

ТАСС, 22 марта. Разработка документов территориального планирования и зонирования необходима для оценки экологических и социальных проблем Байкальской природной территории. Их наличие позволит регулировать антропогенное воздействие на территорию Байкала, сообщила в понедельник председатель комитета по предпринимательству в сфере туристической и курортно-рекреационной и гостиничной деятельности торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева.

"Если мы с вами в первую очередь не разберемся с документами не столько стратегического, а территориального планирования и зонирования, не разберемся с вами с кластерным подходом развития на берегах двух субъектов республики Бурятии и Иркутской области, мы так и не сможем регулировать антропогенное воздействие, в том числе и в рамках туристической отрасли", - сказала она на семинаре "Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории" в понедельник в Общественной палате (ОП) РФ.

Она отметила также, что эти документы могут использовать в качестве базы для дальнейшего развития государственной платформы цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории, создание которой ведется в рамках нацпроекта "Экология". "Хотелось бы, чтобы при реализации проекта вы начинали свою как раз работу с документов территориального планирования как основы, базы для того, чтобы потом стратегические какие-то вещи и ваши рекомендации у вас были положены на основу территориального планирования, зонирования и видов хозяйственной деятельности по этому функциональному зонированию", - обратилась эксперт к участникам семинара.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. В Иркутской области 2021 год объявлен Годом Байкала.