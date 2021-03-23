На Алтае автомобиль столкнулся с опорой ЛЭП

ТАСС, 23 марта. Пять человек пострадали после столкновения автомобиля с опорой линии электропередач в селе Чепош в Республике Алтай, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по региону.

"В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами были доставлены пять человек - все жители села Чепош, в том числе 15-летняя девочка", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в ночь на вторник в селе Чепош в Республике Алтай. По данным сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением. После столкновения с опорой ЛЭП водитель скрылся с места происшествия. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.