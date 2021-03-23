{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутске умер писатель Арнольд Харитонов

Ему было 84 года

ИРКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Иркутский писатель, автор творческих портретов строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Арнольд Харитонов умер в возрасте 84 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Ушел из жизни иркутский писатель, журналист и сценарист Арнольд Харитонов. Арнольд Иннокентьевич - заслуженный работник культуры России, <...> член Союза российских писателей, автор книг прозы и очерков. Им созданы творческие портреты строителей Байкало-Амурской магистрали, деятелей театра кино и театра, а также литераторов - Александра Вампилова, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко", - говорится в сообщении.

Харитонов родился 25 января 1937 года в поселке Жигалово. В 1961 году окончил филологический факультет Иркутского государственного университета. Работал в газетах, в том числе специальным корреспондентом по БАМу, был главным редактором кинопроизводства и заместителем председателя Иркутского областного комитета по телевидению и радиовещанию. Харитонов также писал сценарии к документальным фильмам.

Теги
РоссияИркутская область
Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
Слушание по обжалованию приговора срочнику Шамсутдинову состоится 21 апреля
Ранее его приговорили к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима
Читать полностью