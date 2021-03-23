Вскрытие рек в Западной Сибири ожидается на несколько суток раньше обычного

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Первая волна половодья в предгорьях Алтая в Западной Сибири начнется в конце марта - первую декаду апреля. Вскрытие рек произойдет на двое-пять суток раньше средних многолетних значений, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

Ранее полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал о том, что более 700 населенных пунктов Сибири с населением более 180 тыс. человек могут попасть в зону риска из-за паводков весной 2021 года. Он отмечал, что почва этой зимой промерзла сильнее нормы. По оценке Росгидромета, основной причиной половодья могут стать обильные осадки в осенне-зимний период.

"Предварительный анализ дает основание предполагать, что вскрытие рек, особенно по предгорьям Алтая, начнется на двое-пять суток раньше среднемноголетних значений. <...> Начало весеннего половодья в предгорьях Алтая, а также на территории севера Республики Алтай начнется на стыке марта и апреля и придется на первую, вторую декаду апреля", - сказал Люцигер.

Он добавил, что уже сейчас на данной территории идет постепенное разрушение снежного покрова, потому что с 20 марта зашло тепло во все регионы Западной Сибири, этот процесс продолжится как минимум до конца третьей декады марта. Синоптик отметил, что резкого потепления, которое бы способствовало активному таянию снега, в ближайшее время не прогнозируется. Начало второй волны паводка в Западной Сибири ожидается во второй половине мая. По словам Люцигера, прохождение половодья осложнит переувлажнение почвы в районе бассейна верхней Оби.

"Это отрицательно сказывается на инфильтрации талой воды в почву, то есть, когда она уже насыщена влагой она не может принять в себя больше, чем есть на то возможность. Исходя из этого, интенсивное снеготаяние будет приводить к тому, что вода <...> пойдет в пониженные места рельефа и соответственно увеличит приточность", - пояснил он.