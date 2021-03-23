В Кузбассе на льготные займы бизнесу в моногородах направят дополнительно 210 млн рублей

КЕМЕРОВО, 23 марта. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделил дополнительно 210 млн рублей на докапитализацию Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса, что позволит обеспечить прирост фонда льготного микрофинансирования для бизнеса на 22% до 2024 года. Средства будут поступать поэтапно с 2021 года и будут направлены на господдержку предпринимателей из моногородов, сообщила в ответ на запрос ТАСС начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса Елена Чурина.

"В настоящее время объем средств МКК "Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса", направляемых на микрофинансовую деятельность (фонд микрофинансирования) составляет 963,9 млн рублей. Дополнительные средства обеспечат 22% прироста фонда микрофинансирования до 2024 года. Денежные средства будут направлены на предоставление льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории моногородов Кузбасса", - говорится в ответе.

С 2021 года в Кемеровской области самозанятые впервые могут претендовать на финансовую поддержку в виде льготных микрозаймов. Они предоставляются региональным Госфондом в сумме до 500 тыс. рублей на каждого заявителя, при этом процентная ставка по займу снижена до половины ключевой ставки ЦБ, на сегодня это всего порядка 2,12%. Займы являются целевыми и должны быть направлены на организацию и развитие предпринимательской деятельности. Предпринимателям и юридическим лицам из моногородов доступны займы суммой до 5 млн рублей под льготный процент.

Средства на докапитализацию Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области выделены из федерального бюджета по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую в начале марта утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Программа направлена на повышение качества жизни в промышленном регионе и на диверсификацию кузбасской экономики, которая сегодня зависит от угольной промышленности. Господдержка бизнеса в моногородах, по числу которых Кузбасс является лидером среди регионов РФ, позволит создать новые рабочие места в несырьевом секторе экономики.