Власти Кузбасса отрицают привлечение медработников к ремонту туберкулезного диспансера

КЕМЕРОВО, 24 марта. /ТАСС/. Ремонт филиала противотуберкулезного диспансера в Междуреченске, работа которого была приостановлена Роспотребнадзором более двух лет назад из-за нарушений санитарного законодательства, производился за счет регионального бюджета с привлечением специализированных подрядных организаций. Медработники оказывали им помощь по собственному желанию и принудительно к строительным работам не привлекались, сообщил в среду в ответ на запрос ТАСС министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Накануне в Telegram-каналах и местных СМИ появился видеоролик, где медработники сообщили о том, что они своими силами с 2019 года делают ремонт в туберкулезно-легочном отделении Междуреченского филиала Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера. При этом доплаты за проведенные строительные работы, со слов персонала, им не производились, а зарплаты были снижены.

"Косметический ремонт производится за счет субсидии (средства бюджета Кемеровской области), в 2020 году израсходовано 697,225 тыс. рублей. По информации ГБУЗ "Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер", работы проводились силами бригад маляров, а не медицинскими работниками филиала. Некоторые сотрудники самостоятельно изъявили желание и оказывали помощь в проведении текущего ремонта", - отметил Малин.

Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, медучреждение было временно закрыто из-за многочисленных санитарных нарушений. Внутренняя отделка помещений не соответствовала гигиеническим требованиям, канализация находилась в неудовлетворительном состоянии, в диспансере не был оборудован санпропускник для приема больных и их осмотра, лечебные палаты стационара, поликлиника и лаборатория были расположены так, что создавали риск возникновения перекрестной инфекции у больных стационара и амбулаторных больных.

По данным регионального Минздрава, на время ремонта пациенты направляются на лечение из Междуреченска в диспансер Новокузнецка, который расположен в 80 км. Там имеется достаточное количество коек для пациентов. Сроки открытия стационара в Междуреченске областные власти не называют, однако уточняется, что руководству диспансера дано поручение разработать план по дальнейшему функционированию филиала.

По данным Минздрава РФ, в Кемеровской области регистрируется один из самых высоких среди регионов уровень заболеваемости туберкулезом - 93,7 человека на 100 тыс. населения по итогам 2019 года, это третий показатель в стране после Чукотского автономного округа и Тувы. Данные о заболеваемости туберкулезом по итогам 2020 года пока не опубликованы.