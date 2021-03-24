В Новосибирской области вертолетчики выполнили ночные полеты на предельно малых высотах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Экипажи десяти транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В "Терминатор" Центрального военного округа (ЦВО) отработали ночные полеты на предельно малых высотах с использованием приборов ночного видения в Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"В учебно-тренировочных полетах транспортной авиации были задействованы более 10 вертолетов Ми-8АМТШ-В. Вертолетчики отработали полеты на предельно малых высотах и выполнили задачи по посадке вертолетов на неподготовленные площадки с использованием навигационных приборов", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что военнослужащие отработали практические навыки по управлению ударными вертолетами, выполняя взлет, посадку, полет по заданному маршруту с разведкой и обнаружением объектов условного противника в ночное время.

При выполнении поставленных задач летчики использовали очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1.