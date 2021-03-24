Следователи задержали в Красноярске еще одну фигурантку дела о торговле детьми

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Были задержаны и заключены под стражу до 22 апреля директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест.

КРАСНОЯРСК, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одну фигурантку дела о торговле детьми, это 45-летняя знакомая директора компании "Дидилия", обвиняемого в торговле новорожденными. Об этом в среду сообщили журналистам в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к торговле людьми 45-летней женщины - знакомой директора ООО "Дидилия", которой судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С ее участием проводятся все необходимые следственные действия", - сообщили в СК.

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи их иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка и отдать его подозреваемым для последующей передачи другим людям. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

В 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска детей, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе получили свидетельства о рождении на детей и в нотариальной конторе оформили доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять их интересы в государственных органах. Затем женщины получили наличными деньги в сумме 850 тыс. рублей за передачу детей. Всего было установлено 19 младенцев, рожденных за вознаграждения и переданных подозреваемым. Все дети помещены в дом малютки, ни один из биологических родителей на связь не вышел.