Новый кампус Новосибирского госуниверситета планируют построить на принципах ГЧП

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены построить новый кампус Новосибирского государственного университета (НГУ) на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом в среду сообщил в пресс-центре ТАСС министр экономического развития области Лев Решетников.

"По ГЧП в целом мы сейчас работаем <…> над объектами научного центра "Академгородок 2.0", над центром единоборств, кампусом НГУ", - сказал министр.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Новосибирскую область в начале марта сообщил, что решение о финансировании строительства новых корпусов Новосибирского государственного университета принято, президент РФ Владимир Путин дал "зеленый свет", чтобы было сделано все необходимое для строительства нового университетского кампуса.

Министерство финансов и Министерство науки и высшего образования РФ должны представить в правительство в апреле предложения по финансированию возведения новых корпусов НГУ.