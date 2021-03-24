На двух алтайских реках планируют провести взрывные работы из-за паводковой опасности

БАРНАУЛ, 24 марта. /ТАСС./ Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к командованию Центрального военного округа (ЦВО) с просьбой о содействии при проведении взрывных работ на участках, представляющих опасность во время прохождения первой волны паводка. Опасность представляют ледовые заторы на реках Бия и Чарыш, заявил губернатор в среду в рамках выездного заседания КЧС по вопросам прохождения паводкоопасного периода.

"Большую опасность представляют крупные ледовые затороопасные участки на реках Бия и Чарыш. Я обратился к командованию ЦВО с просьбой оказать содействие в проведении взрывных работ. Мы рассчитываем, что взрывные работы на проблемных участках этих рек, которые будут проведены Минобороны с 25 по 2 апреля, помогут справиться с ситуацией", - сказал Томенко.

По его словам, в Алтайском крае в настоящее время есть риски того, что паводок будет проходить по неблагоприятному сценарию. По словам Томенко, силы и средства системы, обеспечивающей безопасность в регионе, приведена в готовность - в настоящее время активно проходят тренировки всех оперативных служб.

По словам исполняющего обязанности начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрия Савина, в настоящее время на большинстве рек края сохраняется зимний режим, наблюдаются незначительные колебания уровней воды.

"В основном везде ледостав, в верховьях рек - промоины. Толщина льда от 45 до 98 см, что ниже среднемноголетних значений. Запас воды в снежном покрове составляет от 131 до 178% от нормы. Наибольшие запасы сформировались в бассейне реки Бурла. Из-за устойчивых положительных дневных температур на большей части бассейна верхней Оби в течение последних трех суток наблюдался процесс разрушения снежного покрова", - сказал Савин.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время в крае "никаких сверхъестественных ситуаций не наблюдается".

О готовности к паводку

По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, с 9 по 19 марта в регионе проведена оценка готовности 39 муниципальных образований, наиболее подверженных риску подтопления во время паводка. МЧС подтвердило готовность 29 из них, еще 10 "ограниченно готовы". В числе недостатков при подготовке к паводку в МЧС называют неисполнение протокольные решений КЧС, не откорректированные планы действий при различных сценариях развития паводка.

По словам замначальника главного управления МЧС по Алтайскому краю Николая Егорова, в Алтайском крае в 2021 году увеличен финансовый резерв краевого бюджета на противопаводковые мероприятия. При этом в отдельных районах региона он недостаточен. Так, в Егорьевском районе финансовые резерв средств составляет всего 50 тыс. рублей. В 13 муниципальных образованиях резервы ресурсов сократились на 6 млн рублей, а в 22 муниципальных образованиях отсутствуют резервы для восстановления электропитания, инертные материалы, необходимых в случае ликвидации последствий паводка.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более чем 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно.

По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, в 2021 году осложнить прохождение паводка может переувлажнение почвы. В зоны первой и второй волн паводка попадают более 180 населенных пунктов с населением 45 тыс. 830 человек.