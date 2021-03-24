Томскую компанию оштрафовали на 100 млн рублей за нарушения при строительстве детсадов

ТОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы по Томской области (УФАС) назначило штраф на сумму 100 млн рублей дочерним организациям одного из крупнейших томских застройщиков - Томской домостроительной компании (ТДСК) - за нарушение антимонопольных законов при строительстве детсадов по нацпроекту. По данным ведомства, с разрешения властей муниципалитетов компании начали работы за несколько месяцев до объявления закупок и заключения контрактов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Томское УФАС России назначило наказание ООО "СМУ ТДСК" и ООО "СУ ТДСК" за нарушение запрета на антиконкурентные соглашения на торгах по строительству детских садов в рамках реализации национального проекта ("Демография" - прим ТАСС). Сумма штрафа для ООО "СМУ ТДСК" составила более 59 млн. рублей, для ООО "СУ ТДСК" - более 41 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба ведомства, в ноябре 2019 года с организациями были заключены контракты на строительство детсадов в Шегарском и Кожевниковском районе. Тогда же они получили разрешение на строительство. При этом, сами работы по договоренности с администрациями районов начались еще в июне, что, является нарушением Федерального закона "О защите конкуренции", так как предоставляет преимущество указанным организациям. В настоящее время дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ "Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения" находятся на рассмотрении в судах. Также к ответственности ФАС хочет привлечь сотрудников администраций.

Оперативными комментариями застройщика и властей ТАСС не располагает и намерен получить их позднее.