В атмосфере Омска зафиксировали повышенное содержание оксида углерода

ОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Пост наблюдения Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировал в атмосфере Омска, который вошел в пятерку городов России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода. Об этом сообщается в четверг на сайте УГМС.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала по итогам трех зимних месяцев "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.

"23 марта 2021 года содержание оксида углерода составило 1,3 ПДК в Кировском АО", - говорится в сообщении.

Вечером 23 марта УГМС ввел режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. Все предприятия были обязаны снизить выбросы на 10-15%. В Минприроды Омской области ТАСС сообщили, что результаты замеров переданы в Росприроднадзор, который будет устанавливать виновников загрязнения и принимать меры по предотвращению таких инцидентов.