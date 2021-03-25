Новосибирские ученые получат 200 млн рублей на исследования в лечении сложных видов рака

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Новосибирские ученые в 2021 году получат из резервного фонда правительства РФ 200 млн рублей на продолжение исследований в области бор-нейтронозахватной терапии рака, которые проводят на базе Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН, сообщила в четверг пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Региону из резервного фонда правительства РФ на продолжение разработки перспективного метода лечения рака - бор-нейтронозахватной терапии - будет направлено 200 млн рублей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в последующие три года в рамках бюджета на 2023 и 2024 годы планируется направить в регион до 400 млн рублей в рамках перераспределения бюджетных ассигнований.

"Внимание правительства РФ к перспективной разработке новосибирских исследователей исключительно позволит сконцентрировать усилия специалистов разных направлений на важнейшем этапе работ - проведении комплексных клинических испытаний, сертификации оборудования, создании протокола лечения", - отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область поручил Минобрнауки РФ, Минфину и Минэкономразвития проработать предложения по финансированию обновления опытной и экспериментальной производственной базы Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН, в том числе для исследований в области бор-нейтронозахватной терапии рака.

В новость была внесена правка (09:14 мск) - уточняется цитата, верно - метода лечения рака.