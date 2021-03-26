На Алтае приведут в порядок туристские тропы, поврежденные людьми и лошадьми

ТАСС, 26 марта. Туристские тропы, которые разрушаются в Республике Алтай из-за нерегулируемых потоков людей, расчистят и обустроят. Это позволит упорядочить туристические потоки и снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, сообщила ТАСС президент Ассоциации туристских организаций региона Татьяна Зяблицкая.

"Конечно, на экологию есть антропогенная нагрузка. Но закрывать и не развивать туризм тоже не вариант. Многие маршруты и тропы разбиты лошадьми. В этом году в регионе собираются расчищать и оборудовать тропы. Кроме того, сами туркомпании пытаются содержать их в порядке - убирают мусор, приводят в порядок конные маршруты. Это все делается также и в рамках инструкторских походов. Необходимо регулировать потоки на тропах с помощью, к примеру, указателей, которые определяют направление движения - отдельно для лошадей, отдельно для людей. Никто никогда тропы не содержал, а за ними нужно ухаживать. Как правило, закрытие тропы на год дает ей возможность полного восстановления", - сказала Зяблицкая.

Она отметила, что в этом году работой по обустройству туристических троп в регионе займется министерство природных ресурсов, экологии и туризма региона.

О высокой антропогенной нагрузке в связи с развитием туризма ТАСС заявил и доцент кафедры географии и природопользования Горно-Алтайского госуниверситета Александр Минаев. По его словам, одним из наиболее привлекательных видов туризма в регионе являются конные маршруты. Количество таких маршрутов в регионе возросло, что приводит к загрязнению пешеходных троп. Минаев заявил о необходимости регулирования потоков конных групп и разработке программы улучшения экологического состояния таких маршрутов. Так, необходимо засыпать гравием переувлажненные участки, организовать деревянные настилы и смотровые площадки. Он отметил, что решить эти проблемы силами волонтеров и турбаз пока не представляется возможным.

О конфликте туристов и местных жителей

Популярность туризма, по мнению ученого, приводит не только к ухудшению экологического состояния туристических маршрутов, но и к потере традиционных мест алтайской культуры.

"Территории, которые застроены базами, это места, которые использовались местным населением в течение длительного периода времени. В настоящее время туристы посещают культовые места местного населения: это перевалы, родники, которые должны относиться к охраняемым объектам. Потеря таких традиционных мест приводит к противоречиям с местными жителями при развитии туризма. Так, сейчас местные жители поднимают вопрос о прекращении торговли на Семинском перевале и [перевале] Чике-Таман, где настроено большое число киосков, на которых осуществляется продажа сувениров, лекарственных растений. На обрядовых местах в культуре алтайцев нельзя осуществлять эти виды деятельности, они предназначены для связи населения с богами", - сказал собеседник.

Минаев отметил, что в регионе также нарастает проблема вандализма со стороны туристов, которые оставляют надписи на памятниках археологии - писаницах, петроглифах, наскальных рисунках. В республике, по его словам, есть случаи скалывания горных пород, которые легко отщепляются вместе с рисунками и вывозятся за пределы региона.

Всего Республику Алтай ежегодно посещают не менее 2 млн туристов.