На Байкале закрылась самая протяженная в Иркутской области ледовая переправа

ИРКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Самая протяженная в Иркутской области ледовая переправа, проходящая по озеру Байкал и связывающая остров Ольхон с материком, закрылась в пятницу из-за таяния льда. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня, 26 марта, крупнейшая в Иркутской области ледовая переправа Куркут - Иркутская Губа", соединяющая остров Ольхон с материком, закрыта. Ледовую дорогу за несколько дней до этого проверила межведомственная комиссия в составе государственных инспекторов ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам - прим. ТАСС), представителей администрации Ольхонского района и специалистов дорожной службы. Ее состояние признано неудовлетворительным: у берегов на въездах на переправ, лед уже практически разрушился", - говорится в сообщении.

Переправа функционировала с 10 февраля. В 2021 году, несмотря на сложную ледовую обстановку на Байкале, она проработала почти на неделю дольше, чем в 2020 году. Подготовка дороги протяженностью 11 км этой зимой осложнялась необходимостью выровнять большое количество торосов, которые возникали из-за подвижек льда по причине ветров, резких перепадов температур и участившихся землетрясений.

В период таяния льда остров с материком будут связывать суда на воздушной подушке, а в мае начнут курсировать паромы.

По информации МЧС, на Байкале в Ольхонском районе отмечаются многочисленные разрывы льда и промоины. Толщина льда варьируется от 20 до 60 см, при этом лед рыхлый, на его поверхности местами талая вода. На остальной части акватории фиксируются трещины и открытая вода. Выходить на лед опасно.

Остров Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Для него характерен особый микроклимат - зимой достаточно тепло и малоснежно, поэтому с открытия ледовой дороги начинается пик зимнего туристического сезона на Байкале.