Ликеро-водочный завод "ОША" в Омской области выставили на торги

ОМСК, 26 марта. /ТАСС/. Имущество некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции и налогоплательщиков Омской области ООО "Ликеро-водочный завод "ОША" выставлено на торги, начальная цена составила более 365 млн рублей, сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Завод был признан банкротом из-за многомиллионных исков налоговой инспекции, экс-руководитель предприятия осужден на 5,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.

"Организатор торгов - и. о. конкурсного управляющего ООО "ЛВЗ "ОША" <…> Епифанова Лина Алексеевна <…> сообщает о проведении первых электронных открытых торгов <…> по продаже имущественного комплекса ликеро-водочного завода одним единым лотом", - говорится в объявлении о проведении торгов.

Торги назначены на 5 мая 2021 года. В единый лот включены производственные и административные здания и оставшаяся внутри техника, мебель и оборудование. Шаг повышения составит 18,28 млн рублей. Конкурсный управляющий отмечает, что 63,59% имущества находится под залогом у "Юникредит банка".

ЛВЗ "ОША" был введен в эксплуатацию в 1995 году и выпускал ежегодно 12 млн литров водки, которая продавалась по всей России и в странах ближнего зарубежья. В августе 2019 года в отношении некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции и налогоплательщиков Омской области была введена процедура банкротства по иску Федеральной налоговой службы, которая требовала от завода уплаты более 474,9 млн рублей. В январе 2020 года предприятие было признано банкротом, был назначен арбитражный управляющий. Позднее налоговое ведомство выдвинуло требование об уплате еще более 1 млрд рублей налогов, которые были доначислены по итогам налоговой проверки.

4 марта 2021 года омский суд признал виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,1 млрд рублей бывшего генерального директора завода Андрея Аверченко, который уже был приговорен к трем годам колонии за сокрытие более 300 млн рублей налогов. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 5,5 года в исправительной колонии общего режима. Суд установил, что в период с 2014 по 2015 год Аверченко разработал схему по сокрытию выручки предприятия от производства около 53 млн литров алкогольной продукции, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме подлежащих уплате налогов. В результате компания недоплатила более 1,1 млрд рублей налогов на добавленную стоимость и акцизов.