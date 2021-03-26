В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений придомовых территорий

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за активного таяния снега после потепления ввели в Новосибирске, где были подтоплены придомовые территории и участки дорог, возникли риски подтопления инфраструктуры города, сообщает пресс-служба мэрии города.

"По решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Новосибирска введен режим повышенной готовности органов управления и сил. Документ подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть", - говорится в сообщении.

В связи с активным таянием снега из-за потепления появились риски подтопления некоторых участков города. Подтоплены придомовые территории и некоторые участки дорог, из-за чего возникли перебои в работе оперативных служб. В режим повышенной готовности переведены несколько департаментов мэрии.

"Из-за подтопления придомовых территорий и участков дорог возникли перебои в работе оперативных служб превышены нормативные сроки реагирования на обращения жителей города, что представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей", - отмечается в сообщении администрации.

В частности, департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии необходимо организовать уборку улично-дорожной сети и вывоз снега. Жители города ранее неоднократно жаловались на ненадлежащую уборку снега. Зимой после обильных снегопадов на проезжих частях города оставались горы снега, количество пробок и аварийность в городе повышалась. Прокуратура фиксировала множество жалоб на уборку снега.

Как сообщалось ранее, всего в Новосибирске насчитывается около 200 придомовых территорий, которые могут быть подтоплены талыми водами. В начале марта Локоть рассказывал о том, что участки в пойме Оби в двух крупных районах Новосибирска - Первомайском и Советском - имеют риск подтопления этой весной. Речь идет о шести садово-дачных товариществах. Сейчас там установлены громкоговорители для оповещения населения. Власти подготовили лодки, помпы, а также специальные отряды водолазов для спасения людей в случае паводка.