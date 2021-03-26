Работодатели Кузбасса в 2021 году впервые получат субсидии за трудоустройство безработных

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Работодатели в Кузбассе в 2021 году впервые смогут получать субсидии за трудоустройство безработных граждан. Новая мера поддержки должна стимулировать предприятия и компании брать на работу тех, кто стоит на бирже труда, и будет способствовать снижению безработицы в регионе, сообщает пресс-служба регионального Минтруда в пятницу.

"Работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года. Оформить субсидию можно будет дистанционно. Размер субсидии на каждого нового сотрудника из числа безработных это три минимальных размера оплаты труда (12 729 рублей), увеличенные на районный коэффициент, плюс сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Ожидается, новая мера позволит не менее 3 тысячам кузбассовцев устроиться на работу", - говорится в сообщении.

Новая мера содействия в трудоустройстве начала действовать и для самих безработных граждан. С 2021 года они, наряду с гражданами предпенсионного возраста и женщинами с детьми, могут стать участниками нацпроекта "Демография" и бесплатно пройти переобучение по востребованным на рынке специальностям, программы переобучения ориентированы на подготовку специалистов по направлениям "информационная безопасность", "дизайн", "реклама", "государственное и муниципальное управление". В регионе такое обучение должны пройти не менее 2 тыс. безработных, что поможет им в дальнейшем трудоустроиться.

По официальным данным Минтруда Кузбасса, своего исторического максимума в 8% безработица в Кузбассе достигла в сентябре 2020 года. Этому способствовала общая экономическая ситуация, сложившаяся в условиях пандемии, а также банкротство крупных угольных предприятий в Кемеровской области, которые начали массово высвобождать сотрудников. В феврале 2021 года уровень общей безработицы составил 6,4% от численности рабочей силы.

"По итогам двух месяцев (январь-февраль) 2021 года статус безработного имели 29,8 тыс. человек. По сравнению с началом года безработных стало меньше на 15 тыс. человек. Сегодня вакансий на регистрируемом рынке труда больше численности безработных граждан. Работодателями заявлено в центры занятости населения 31,5 тыс. вакансий, это на 1,4 тыс. больше, чем в начале года", - уточняют в министерстве.

Что касается численности занятого населения, то по этому показателю Кемеровская область уже практически достигла допандемического уровня. По официальным данным Росстата, численность занятого в экономике населения Кузбасса на начало февраля текущего года составила 1,19 млн человек. Этот показатель всего на 2% ниже уровня 2019 года, когда занятыми числились 1,22 млн человек в регионе.