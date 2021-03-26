Мэрия Новосибирска планирует расширить крупнейший в регионе полигон "Гусинобродский"

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска намерена увеличить площадь складирования отходов на крупнейшем в Новосибирской области полигоне "Гусинобродский" в Новосибирске, остаточная емкость которого составляет 5%, это в том числе позволит продлить срок эксплуатации территории на 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии города.

"В результате инвентаризации "Гусинобродского" полигона были уточнены пригодные для безопасного размещения отходов участки в границах самого полигона, а также условия размещения на них отходов. Данные сведения позволят сформировать новую, оптимальную систему расположения карт для складирования отходов полигона, отвечающую потребностям города и безопасности жителей сопредельных территорий", - сообщили в пресс-службе, не указав сроки расширения.

В мэрии уточнили, что общая площадь используемых полигоном земельных участков составляет 48,8 га, из них около 35 га занято непосредственно отходами. При этом масса принимаемого мусора из года в год различается, в 2019 году она составляла 271,4 тыс. тонн, или 743,6 тонн в сутки.

"При соблюдении инструкции по проектированию и эксплуатации полигона, эксплуатации и размещении отходов на новых картах, емкости полигона хватит на 10 лет. В случае если ввод в эксплуатацию современных мусоросортировочных комплексов с полигонами будет отложен на неопределенный срок, будет проработан вариант изменения границ земельных участков, занимаемых полигоном", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, МУП "Спецавтохозяйство" планирует вывести полигон из эксплуатации после появления альтернативных объектов обработки, обезвреживания и размещения отходов, которые предусмотрены концессионным соглашением между властями региона и регоператором по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск".

Новосибирская область получит более 1 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию шести мусорных полигонов, в том числе "Гусинобродского". Первый транш в размере 316 млн рублей был запланирован на 2020 год. Однако, как уточнили ТАСС в мэрии, средства на рекультивацию до настоящего времени не получены.

О полигоне

По данным на сайте регоператора "Экология-Новосибирск", полигон "Гусинобродский" в Дзержинском районе города эксплуатируется с 1962 года. Его остаточная емкость составляет 5%. Принимает отходы от жилого сектора, предприятий и организаций города, около 50% от общего объема вывозимых отходов - из семи районов города, а также Центрального округа. Занимал 12-е место в списке крупнейших свалок России на август 2016 года.