В Новосибирске возбудили уголовное дело после падения льда с крыши дома на подростка

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту травмирования 15-летнего подростка из-за падения льда с крыши дома в Новосибирске, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. Ранее в регионе было выявлено более 1,8 тыс. нарушений при очистке кровель, балконов и придомовых территорий.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по факту травмирования несовершеннолетнего в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сказала она.

Следствием установлено, что 23 марта подросток заходил в подъезд дома в 3-м переулке Серафимовича, когда на него обрушился кусок наледи. В результате мальчик получил перелом колена и голени, был госпитализирован. По версии следствия, происшествие имело место, так как сотрудники управляющей компания "Жилой квартал" своевременно не очистили крыши от наледи.

В начале марта государственная жилищная инспекция Новосибирской области выявила более 1,8 тыс. нарушений при очистке кровель, балконов и придомовых территорий. По фактам выявленных нарушений управляющим организациям, органам местного самоуправления были направлены информационные письма об устранении нарушений в кратчайшие сроки.

Ранее СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту падения с козырька балкона на 68-летнюю женщину глыбы льда, от чего она погибла. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам, что городские власти разбираются в ситуации.