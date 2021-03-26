В Томской области продлили ограничения из-за коронавируса до 30 апреля

ТОМСК, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил ограничения, введенные в регионе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, до 30 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года. В последний раз режим ограничений продлялся до 31 марта 2021 года. Запрещены массовые мероприятия, введен обязательный масочный режим. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте и при посещении общественных мест, включая магазины, торговые центры, кафе и рестораны.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, продлил действующий в регионе режим ограничений до 30 апреля включительно", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на Жвачкина, режим ограничений сохранится, пока регион не нарастит темпы вакцинации. "Уже месяц в Томской области показатель заболеваемости COVID-19 остается стабильным - в сутки мы фиксируем по 30-40 заболевших. Однако несмотря на то, что ситуация в нашем регионе одна из самых благоприятных в стране, никакой расслабленности мы себе позволить не можем", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 31 253 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 30 114 пациентов, умерли 344 человека. Сейчас в области вакцинированы порядка 35 тысяч человек, еще 45 тысяч записались на прививку.