В Туве обнаружили тело пропавшего подростка

ТАСС, 26 марта. Тело подростка, пропавшего 13 марта по дороге в школу в селе Бай-Хаак Тандинского района Тувы, найдено в тайге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.
Как сообщал ТАСС, 13 марта около восьми часов утра ученик 10 "Б" вышел из дома и пошел в школу. С указанного времени о его месте нахождения ничего не было известно. "В таежной местности обнаружено тело без вести пропавшего шестнадцатилетнего мальчика", - сообщили в СК.
К месту обнаружения выдвинулась следственно-оперативная группа из числа следователя отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов СК, сотрудников МВД и военнослужащих 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригады ВС РФ.
Ранее в масштабных поисках были задействованы местные жители, работники администрации, учреждений здравоохранения, образования, культуры, волонтеры, сотрудники МВД и МЧС, ГО и ЧС.
По факту исчезновения подростка СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным полиции, на профилактическом учете ПДН пропавший не состоит, ранее из дома не уходил и не склонен к бродяжничеству.