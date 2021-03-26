В Туве обнаружили тело пропавшего подростка

ТАСС, 26 марта. Тело подростка, пропавшего 13 марта по дороге в школу в селе Бай-Хаак Тандинского района Тувы, найдено в тайге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Как сообщал ТАСС, 13 марта около восьми часов утра ученик 10 "Б" вышел из дома и пошел в школу. С указанного времени о его месте нахождения ничего не было известно. "В таежной местности обнаружено тело без вести пропавшего шестнадцатилетнего мальчика", - сообщили в СК.