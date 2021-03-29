Власти Новосибирской области намерены снизить уровень безработицы до конца года в пять раз

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены до конца года снизить уровень безработицы, возросший к концу 2020 года до 5,2%, почти в пять раз - до 1,5%. Для этого планируется трудоустроить 63 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства труда и социального развития области.

"В целях восстановления на региональном рынке труда численности занятого населения до уровня 2019 года и снижения к концу текущего года уровня безработицы до 1,5% был утвержден комплекс мер. В результате реализации мероприятий комплекса мер к концу 2021 года планируется трудоустроить не менее 63 тыс. человек. На эти цели будет израсходовано 239,3 млн рублей из областного бюджета", - сказали в пресс-службе.

Для снижения уровня безработицы власти намерены в том числе организовать профессиональное обучение с последующим трудоустройством для не менее 80% обучающихся, временное трудоустройство и оплачиваемые общественные работы с последующим закреплением на рабочих местах. В первую очередь трудоустроить намерены тех граждан, которые потеряли работу или прекратили предпринимательскую деятельность после марта 2020 года и которые ищут работу впервые.

В пресс-службе уточнили, что по состоянию на март 2021 года численность зарегистрированных безработных составила 55,3 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы - 3,9%. В 2020 году при содействии учреждений занятости было трудоустроено 69,2 тыс. человек.

Как ранее сообщала начальник управления занятости Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, число безработных в Новосибирской области с начала 2020 года увеличилось более чем в пять раз - с 13,2 тыс. до 74,2 тыс. человек. Уровень официальной безработицы к концу года составил 5,2% от численности рабочей силы.