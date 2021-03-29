Имама из Красноярского края будут судить за поддержку террористов

КРАСНОЯРСК, 29 марта. /ТАСС/. Имама мечети Лесосибирска из Красноярского края будут судить за склонение лиц к публичным призывам к терроризму (ст. 205.1 УК РФ) и склонение шантажом 24-летней девушки к половому сношению (ст. 133 УК РФ). Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярске перед судом предстанет имам мечети, обвиняемый в склонении лиц к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма, а также принуждению лица к половому сношению путем шантажа", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с января 2016 года по май 2017 года 35-летний имам проводил в своей квартире религиозные собрания. Он склонил двух жителей края к размещению в интернете материалов в поддержку террористов. Сам имам, считают следователи, был сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Дело было возбуждено по материалам ФСБ.

Также его обвиняют, что в июне 2019 года он принуждал 24-летнюю девушку к вступлению с ним в половую связь, шантажируя ее.