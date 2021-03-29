В Новосибирской области в 2021 году планируют охватить диспансеризацией 19% населения

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где количество прошедших диспансеризацию в 2020 году из-за пандемии снизилось на 40%, планируют охватить профилактическими медосмотрами более 500 тыс. человек, что составляет 19% от общей численности населения региона. Об этом сообщил во время оперативного совещания правительства в понедельник министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Ранее заместитель Хальзова, Елена Аксенова сообщала, что в 2021 году Минздрав региона намерен достичь показателей диспансеризации, аналогичных уровню 2019 года, и охватить до 30% населения.

"Общий план профилактических осмотров на 2021 год составляет 695 тыс. 352, в том числе план профилактических медицинских осмотров - 163 274 человека, план диспансеризации - 532 078", - сказал он.

По данным Росстата, численность населения Новосибирской области на 2021 год составляет 2,7 млн человек. Таким образом, диспансеризацией будет охвачено 19% жителей области. Для проведения первого этапа диспансеризации, в частности, в отдаленных районах области, регион закупил по нацпроекту "Здравоохранение" 13 мобильных комплексов, которые оснащены флюорографами и маммографами.

По данным регионального Минздрава, в 2020 году число жителей, прошедших диспансеризацию, снизилось на 40% по сравнению с 2019 годом. Снижение связано с приостановлением диспансеризации во время пандемии коронавируса.