Адвокат мэра Томска рассказала о состоянии его здоровья

ТОМСК, 29 марта. /ТАСС/. Состояние мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве, стало лучше после операции в НИИ онкологии, он может работать над своим делом. Защита рассчитывает, что он сможет принять участие в ближайшем судебном заседании 8 апреля, сообщила ТАСС адвокат градоначальника Марина Вихлянцева.

25 февраля Кляйн перенес операцию по удалению опухоли почки и надпочечника, уже на следующий день мэр был переведен в общую палату. При этом из-за состояния здоровья он не смог принимать участие в судебном заседании в конце марта, из-за чего слушание перенесли на 8 апреля.

"Ивану Григорьевичу сейчас лучше, лечение его продолжается, и, возможно, продолжится после 8 апреля. Он [выглядит] бодрее, может сидеть и какое-то время участвовать [в судебном заседании]. Надеемся, что 8 апреля судебное заседание состоится", - сказала собеседница агентства.

Сторона защиты и сам градоначальник поблагодарили сотрудников Сибирского государственного медуниверситета и НИИ онкологии за качественно оказанные услуги.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 года по ноябрь 2020-го мэр города вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.