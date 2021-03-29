Новосибирские власти направят почти 1,5 млрд рублей на борьбу с пандемией в 2021 году

"На цели предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Новосибирской области на период 2021 года из резервного фонда правительства РФ и из резервного фонда региона выделено 1 млрд 495 млн 243 тыс. 858 рублей", - сказали в Минздраве.

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят около 1,5 млрд рублей на борьбу с пандемией в 2021 году, что в три раза меньше, чем в прошлом. Средства пойдут на выплаты медработникам, приобретение лекарств, покупку морозильных камер для хранения вакцины от COVID-19 и другие цели, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В министерстве отметили, что соотношение средств федерального и регионального бюджетов составляет 98,3% к 1,6%. В 2020 году новосибирские власти направили на борьбу с пандемией 5,5 млрд рублей, что в 3,6 раза больше финансирования 2021 года.

Средства, выделенные на борьбу с пандемией в 2021 году, будут направлены на выплаты медработникам, закупку лекарств, оплату такси для медиков, выезжающих на дом к пациентам с COVID-19. Кроме этого, планируется приобретение морозильных камер для хранения вакцины для жителей региона и кислородных газификаторов для Новосибирской областной клинической больницы.

По данным оперативного штаба на утро 29 марта, в регионе зарегистрировано 38,6 тыс. случаев коронавируса (плюс 87 за сутки), в том числе у 2 268 детей. Более 35 тыс. пациентов выздоровели. В регионе действует обязательный масочный режим, а также самоизоляция для пожилых людей.