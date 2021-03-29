В Иркутске возбудили дело против экс-чиновника, допустившего незаконное возведение дома

ИРКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника администрации Иркутска по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он допустил незаконное строительство жилого дома, который впоследствии суд обязал жильцов снести, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями СК по подозрению в превышении должностных полномочий задержали бывшего руководителя одного из отделов администрации областного центра. По версии следствия, подозреваемый, заведомо зная, что у застройщика отсутствует разрешительная документация на строительство объекта недвижимости, предоставил возможность для собственника свободно им распоряжаться, не организовав и не предприняв достаточно мер по признанию права собственности отсутствующим и по оспариванию дальнейшего перехода права собственности на указанный объект иным лицам", - говорится в сообщении.

В судебном процессе по оспариванию перехода права собственности покупателям квартир чиновник, выступая в качестве истца, принял решение о заключении мирового соглашения с застройщиком. От требования снести самовольную постройку истец отказался. В результате застройщик продал все квартиры, несмотря на то, что дом не был введен в эксплуатацию. Впоследствии Иркутский областной суд обязал жильцов снести дом.

В отношении экс-чиновника СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Мужчина задержан.

Застройщиком была компания "Метроссо". Незаконный 11-этажный дом на 122 квартиры она возвела по адресу: Пискунова, 40, строительство началось в 2008 году. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, организация обанкротилась. В 2019 году суд по иску администрации Иркутска вынес решение о сносе дома.